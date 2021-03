Corona-Lockerungen in Israel: Grenzübergang zu Ägypten geöffnet

TEL AVIV (dpa-AFX) - Gut ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie hat Israel am Dienstag seinen Grenzübergang nach Ägypten wieder geöffnet. Vorerst dürften täglich 300 geimpfte Personen den Taba-Übergang passieren, berichteten israelische Medien. Er war rund ein Jahr lang weitgehend geschlossen. Angesichts stetig sinkender Corona-Infektionszahlen lockert Israel seine Beschränkungen immer weiter. Auch auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv wurden Reisebeschränkungen in diesem Monat deutlich gelockert.

Gut drei Monate nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben mehr als 56 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung und 51 Prozent eine Zweitimpfung erhalten. Fast alle über 70-Jährigen und mehr als 80 Prozent der über 50-Jährigen sind vollständig geimpft. Zuletzt stagnierte die Zahl der täglichen Impfungen aber deutlich. Israel hat rund 9,3 Millionen Einwohner. Ohne Impfung von Kindern und Jugendlichen unter 16 ist nach Einschätzung von Experten keine Herdenimmunität zu erreichen.

Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, am Vortag seien 356 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Mitte Januar hatte der Höchststand noch bei mehr als 10 000 Fällen am Tag gelegen. Der Anteil der positiven Tests lag am Montag bei 0,9 Prozent. Im September hatte er einen Höchststand von mehr als 15 Prozent erreicht.

Erstmals wurden am Dienstag in Israel auch keine "roten" Ortschaften mit besonders hohen Infektionszahlen mehr verzeichnet. Angesichts der deutlich verbesserten Lage wird jetzt auch die Aufhebung der Maskenpflicht draußen debattiert./le/DP/eas