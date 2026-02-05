|
05.02.2026 06:31:28
CORONA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CORONA präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
CORONA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 59,60 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 29,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,00 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
