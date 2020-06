Corona-Notstand in Spanien endet

MADRID (dpa-AFX) - Im früheren Corona-Hotspot Spanien endet am Sonntag (00.00 Uhr) der Notstand. Damit dürfen sich die 47 Millionen Bürger erstmals seit 14 Wochen wieder im ganzen Land frei bewegen. Auch die Grenzen für Urlauber aus Schengenstaaten sind dann wieder offen. Nur die Grenze zu Portugal bleibt auf Wunsch der Regierung in Lissabon noch bis zum 1. Juli für die meisten Reisenden geschlossen. Mit mehr als 28 000 Toten im Zusammenhang mit Covid-19 und mehr als 245 000 Infizierten ist Spanien eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Inzwischen sind die Corona-Zahlen stark gesunken.

Regierungschef Pedro Sánchez mahnte seine Landsleute am letzten Tag des Notstands in einer Fernsehansprache noch einmal eindringlich, auch in Zukunft vorsichtig zu sein. Das Virus könne jederzeit zurückkehren und das Land von einer zweiten Infektionswelle erfasst werden.

Auch nach dem Ende des Notstandes wird es in der sogenannten neuen Normalität im öffentlichen Leben Spaniens weitgehende Maskenpflicht und viele Einschränkungen geben, um ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern. Ähnlich wie in Deutschland gibt es Unterschiede von Region zu Region, weil die einzelnen Landesteile über viele Maßnahmen selbst entscheiden können./ro/DP/fba