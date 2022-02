Corona-Pandemie: Schweden hebt Beschränkungen auf

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

Keine Sperrstunde, keine Obergrenze für Veranstaltungen, keine Maskenempfehlung in Bus und Bahn: Schweden hebt seine ohnehin wenigen Restriktionen in der kommenden Woche auf. Was bleibt, sind Empfehlungen für Ungeimpfte. Von Sofie Donges. mehr Meldung bei www.tagesschau.de lesen