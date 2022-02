Corona-Pandemie. Welche Länder in Europa lockern

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

In Italien öffnen die Clubs, polnische Kinder kehren früher in die Schulen zurück, in Spanien fällt die Maskenpflicht zumindest draußen. Wo Europa Corona -Maßnahmen aufhebt und welche Länder noch zögern: ein Überblick. mehr Meldung bei www.tagesschau.de lesen