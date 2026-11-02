Corona Remedies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corona Remedies hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Corona Remedies 4,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,00 INR sowie einen Umsatz von 4,27 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at