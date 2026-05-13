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13.05.2026 06:31:29
Corona Remedies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corona Remedies ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corona Remedies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 7,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,53 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 7,10 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,45 Milliarden INR gesehen hatten.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 30,27 INR beziffert. Im Vorjahr waren 24,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Corona Remedies mit einem Umsatz von insgesamt 14,03 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,36 Prozent gesteigert.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,47 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 13,94 Milliarden INR prognostiziert worden war.
Redaktion finanzen.at
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