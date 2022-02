Corona-Schnelltests schieben Siemens Healthineers weiter an

Das Geschäft mit Corona -Schnelltests beflügelt den Erlanger Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers auch im neuen Geschäftsjahr. In den ersten drei Monaten 2021/22 setzte die Siemens -Tochter mit den Tests 329 Millionen Euro um, mehr als für das Gesamtjahr (per Ende September) eingeplant, wie sie am Donnerstag mitteilte.