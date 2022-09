Corona-Schutz bei Vodafone

Nach STIKO-Empfehlung: Vodafone bietet Mitarbeitenden ab 60 Jahren 2. Corona-BoosterErfahren: Corona-Impfungen im Betriebsarztzentrum seit Juni 2021Alle Jahre wieder: Anfang Oktober starten auch Grippeschutz-ImpfungenAb sofort bietet Vodafone die ‚zweite Corona-Booster-Impfung‘ allen Mitarbeitenden an, die über 60 Jahre alt sind. Allein in der Düsseldorfer Region sind es gut 300 Kolleginnen und Kollegen, die in der letzten Augustwoche eine entsprechende Einladungsemail erhalten haben. Dieses Angebot basiert auf der Empfehlung der Ständigen Impfkommission – kurz STIKO – die seit dem 18. August 2022 die zweite Booster-Impfung in der Regel allen Personen ab 60 Jahren empfiehlt, sofern deren letzte Corona-Impfung oder Corona-Erkrankung mindestens sechs Monate zurückliegt. Der zweite Booster ist die insgesamt vierte Impfung – nach der Grundimmunisierung durch die Erst- und Zweit-Impfung und nach der ersten Auffrischungsimpfung, dem sogenannten ‚ersten Booster‘. Als Impfstoff wird bei Vodafone ab dem 12. September 2022 der an Omikron angepasste BA.1 Impfstoff von Biontech verimpft. Er gehört zu den angepassten Omikron-Impfstoffen, die die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA am 1. September 2022 zugelassen hat.Betriebsärztin Lisa Hirthe impft die Vodafone-Mitarbeitenden im Medical Center des Vodafone Campus. Vodafone„Corona ist gekommen, um zu bleiben. Deshalb müssen wir lernen, bestmöglich mit dem Virus zu leben. Nach wie vor ist eine Impfung sehr wertvoll, um sich und seine Mitmenschen bestmöglich vor Corona zu schützen“, betont Dr. Lisa Hirthe, Betriebsärztin bei Vodafone Deutschland. Sie begleitet die Corona-Impfungen bei dem Digitalkonzern bereits seit 8. Juni 2021. Seit dem Zeitpunkt dürfen auch Betriebsärzte Corona-Impfungen durchführen, was viele Vodafone-Mitarbeitende genutzt haben. „Mit den aktuellen STIKO-Empfehlungen war es für uns klar, dass wir erneut ein Impfangebot machen“, sagt Hirthe und ergänzt noch: „Wir verfolgen zudem, wie sich die Empfehlungen für die angepassten Impfstoffe der STIKO entwickeln. Dementsprechend werden auch wir unser Angebot anpassen.“Beratung, Impfstoff, kurze WegeVodafone bietet die vierte Impfung oder zweite Corona-Booster-Impfung allen Mitarbeitenden an, die über 60 Jahre alt sind. VodafoneEine Impf-Entscheidung ist sehr persönlich. Deshalb bietet das Vodafone-Betriebsarztzentrum in Düsseldorf seinen Mitarbeitenden umfassende Informationen und individuelle ärztliche Beratung. Sollte sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter für eine Impfung entscheiden, ist der ‚Weg zum Piks‘ kurz. Dabei kommt der an Omikron angepasste BA.1-Impfstoff für den zweiten Booster zum Einsatz. Das Unternehmen bestellt ihn – wie in der Vergangenheit – bei einer nahegelegenen Apotheke. Die räumliche Nähe ist wichtig, da mRNA-Impfstoffe „kurze Wege, kühle Temperaturen und wenig Erschütterung brauchen“, erläutert Hirthe. Und welche Angebote bestehen für die Kolleginnen und Kollegen in den Niederlassungen? Sie können sich durch die dortigen Betriebsärzte beraten lassen, die Impfung erfolgt dann allerdings über die offiziellen Impfstellen sowie Haus- und Fachärzte.Das mag Corona nicht: ein paar (altbekannte) TippsLange bekannt, hocheffizient, gut bewährt: die gut trainierten AHA-L-Maßnahmen, die dem Corona-Virus ‚Paroli bieten‘. Sie sind nach wie vor ein guter Schutz, um sich und andere zu schützen. Hinter AHA-L verbirgt sich ‚Abstand halten, Handhygiene (Hände waschen), Alltagsmaske tragen‘. Und das regelmäßige Lüften. Zudem sollte jeweils überlegt werden, welche Kontakte nötig sind.Impfstart bei VodafoneBereits seit Sommer 2021 können sich Mitarbeitende impfen lassenZum BeitragEs muss nicht immer Corona seinEin leichtes Hüsteln, Schniefen, Unwohlsein? Schnell besteht der Corona-Verdacht, aber es gibt noch andere Krankheiten. Gerade im Herbst steigen die Erkältungs- und Grippeerkrankungen. Darauf weist Lisa Hirthe hin: „Die Grippe wird oft unterschätzt und ist nicht die etwas ‚stärkere Erkältung‘. Sie kann schwere Krankheitsverläufe verursachen, weshalb ich auch in diesem Fall zur Impfung rate.“ Seit vielen Jahren bietet Vodafone seiner Belegschaft Grippeschutz-Impfungen an – jeweils ab Anfang Oktober. So auch in diesem Jahr. Deshalb steht das Ärzteteam auch für diese Impfungen in den Startlöchern und bereitet aktuell die Einladungen vor. „In den letzten beiden Jahren haben sich mehr Kolleginnen und Kollegen gegen Grippe impfen lassen als in den Vorjahren. Das ist gelebte Prävention“, freut sich Hirthe.Der Beitrag Corona-Schutz bei Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.