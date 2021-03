Corona-Test von Roche zur Eigenanwendung in Deutschland zugelassen - Roche-Aktie gewinnt

Der Antigen-Schnelltest für COVID-19 des Pharmakonzerns Roche kann in Deutschland verwendet werden.

Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Test zur Eigenanwendung zugelassen.

Der Test von Roche kann zu Hause durchgeführt werden und soll innerhalb von 15 Minuten Ergebnisse liefern.

An der SIX legt die Roche-Aktie am Montag zeitweise um 0,86 Prozent auf 300,50 Franken zu.

ZÜRICH (Dow Jones)