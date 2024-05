Corona war Ausnahme, kein Anfang: Peloton streicht Hunderte Stellen - Chef McCarthy wirft hin

In der Corona -Zeit boomt das Geschäft mit Laufbändern und Trainings-Fahrrädern. Der US-Anbieter Peloton sieht sich am Anfang einer Wachstumsstory. Doch die Pandemie geht vorüber und die Fitnessstudios öffnen wieder. Was bleibt, sind die vollen Lager des Unternehmens. Nun folgt der Sparkurs. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel