Corona-Zahlen steigen - Lauterbach sieht Sommerwelle

Berlin (Reuters) - In Deutschland bildet sich eine dritte Welle durch neue Omikron-Varianten des Corona-Virus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 92.344 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 472,4 von 447,3 am Vortag. Sie gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche auf 100.000 Personen anstecken. 112 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser nimmt die Zahl der Corona-Patienten seit einigen Tagen wieder zu: Am Dienstag waren es 661 nach 640 am Montag.

"Die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden. Das bedeutet auch für die nächsten Wochen wenig Entspannung", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der "Rheinischen Post". Weil die aktuellen Virusvarianten sehr leicht übertragbar und fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen seien, verpuffe in diesem Jahr der Sommereffekt. "Älteren und Vorerkrankten empfehle ich daher dringend, sich noch mal impfen zu lassen. Das verhindert nicht unbedingt eine Infektion, aber es verhindert schwere Krankheitsverläufe." In Deutschland erhielten laut Bundesgesundheitsministerium bislang 5,2 Millionen Menschen eine zweite Auffrischungsimpfung. Dies entspricht 6,3 Prozent der Bevölkerung.

Die EU-Behörde für Seuchenprävention (ECDC) hatte gewarnt, dass von den neuen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 offenbar zwar kein höheres Risiko einer schweren Erkrankung ausgehe, aber die Gefahr, dass allein ein Anstieg der Fallzahlen aufgrund höherer Übertragungsraten zu höheren Zahlen in Kliniken und bei den Todesfällen führe.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.)