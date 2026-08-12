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12.08.2026 06:31:29
Coronado Global Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Coronado Global Resources hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 AUD gegenüber -0,070 AUD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 730,1 Millionen AUD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 724,7 Millionen AUD.
Redaktion finanzen.at
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