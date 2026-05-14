Coronado Global Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coronado Global Resources äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coronado Global Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,090 AUD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,06 Prozent zurück. Hier wurden 672,3 Millionen AUD gegenüber 715,7 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at