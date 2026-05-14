|
14.05.2026 06:31:29
Coronado Global Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coronado Global Resources äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coronado Global Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,090 AUD vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,06 Prozent zurück. Hier wurden 672,3 Millionen AUD gegenüber 715,7 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!