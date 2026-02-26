Coronado Global Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Coronado Global Resources präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 AUD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 838,6 Millionen AUD – eine Minderung von 1,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 854,7 Millionen AUD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,400 AUD beziffert. Im Vorjahr hatte Coronado Global Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,100 AUD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,02 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,80 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at