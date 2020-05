Coronahilfen: Rechnungshof 2 - SPÖ fordert volle Transparenz

Die SPÖ hat sich am Samstag erfreut über die angekündigte Rechnungshof-Kontrolle der Corona-Hilfsmaßnahmen gezeigt. "Die Abwicklung des Härtefallfonds durch die Wirtschaftskammer wirft viele Fragen auf, der Rechnungshof ist eine zusätzliche Möglichkeit, wie wir diese offenen Fragen beantworten könnten", sagte Rechnungshofsprecherin Karin Greiner und fügte hinzu: "Wir verlangen volle Transparenz."

Laut Greiner müsse der RH-Bericht zum Härtefallfonds "ganz oben" auf der Prioritätenliste stehen. "Täglich hören wir aus der Branche, dass die notwendige Hilfe nicht bei den UnternehmerInnen und Betrieben ankommt", teilte sie per Aussendung mit. Der Finanzminister habe der Wirtschaftskammer "unübliche Aufgaben" übertragen, so Greiner. Wir wollen wissen, ob dadurch Unternehmen in Gefahr gebracht wurden."

