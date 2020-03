Coronavirus - BAWAG verschiebt Hauptversammlung

Nach dem Aufruf von EZB und FMA an die Banken, während der Coronakrise auf Gewinnausschüttungen zu verzichten, hat die BAWAG ihre Hauptversammlung (HV) verschoben. Diese Verschiebung werde die Bank "in die Lage versetzen, mehr Klarheit über die Auswirkungen des Coronavirus zu erlangen" und weitere Empfehlung der EZB oder staatlicher Behörden zu beurteilen, teilte die BAWAG am Sonntagabend mit.

Ursprünglich geplant war eine Dividende von 2,61 Euro je Aktie und eine HV am 4. Mai. Die Hauptversammlung soll erst im vierten Quartal stattfinden, hieß es in der Aussendung. "Wir werden versuchen, unseren Teil zur Unterstützung der Realwirtschaft in Österreich, Deutschland, der Schweiz und anderen Märkten, in denen wir tätig sind, beizutragen", so CEO Anas Abuzaakouk laut Aussendung.

