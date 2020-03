Coronavirus - Härtefallfonds-Soforthilfen für SPÖ zu gering dotiert

Der Opposition sind die Erstauszahlungen ("Soforthilfen") für Selbstständige aus dem staatlichen Corona-Härtefallfonds zu gering dotiert. Als Soforthilfen bekommen Einpersonenunternehmen, freie Dienstnehmer und neue Selbstständige bis zu 1.000 Euro. "Mit diesem Betrag können die meisten Unternehmer nicht einmal die weiterlaufenden Kosten abdecken", fürchtet SWV-Präsident Christoph Matznetter.

Wäre das Epidemiegesetz von 1950 noch in Kraft, hätten diese Betriebe Anspruch auf den Ersatz des vollen Verdienstentgangs aufgrund der behördlich angeordneten Geschäftsschließungen, erklärte der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) am Freitag in einer Aussendung. Doch dieser Gesetzesteil sei von Türkis-Grün abgeschafft worden.

Statt eine angemessene Entschädigung zu bekommen, würden Betroffene nun zu Bettlern gemacht, die bei der Wirtschaftskammer um Almosen ansuchen müssten, kritisierte Matznetter: "Entwürdigend". Er hätte die Abwicklung lieber bei den Finanzämtern gesehen. Auch dass Mehrfachversicherte in der Kranken- und/oder Pensionsversicherung von den Förderungen ausgeschlossen sind, missfällt dem SP-Wirtschaftsexperten.

(Schluss) rf/ivn

WEB https://news.wko.at/presse