Coronavirus in der Türkei: Einige Flüge für hängengebliebene Deutsche

ISTANBUL (dpa-AFX) - Für wegen der Corona-Krise in der Türkei hängengebliebene Deutsche gibt es kurzfristig einige kommerzielle Flüge nach Hause. Das sei in den vergangenen Tagen nach Gesprächen mit Fluggesellschaften ausgehandelt worden, teilte das Generalkonsulat in Istanbul am Samstag unter anderem über seine Facebookseite mit. Organisieren müssen Interessierte sich die Tickets selber. Die Flüge könnten über die Webseiten der Fluggesellschaften gebucht werden.

Geplant sei beispielsweise schon für Montag, 6. April, ein Flug mit der Gesellschaft Eurowings von Istanbul nach Köln-Bonn, hieß es in der Mitteilung. Außerdem plane die Fluglinie SunExpress, in der kommenden Woche Flüge von Ankara, Antalya und Izmir nach Düsseldorf anzubieten. Die seien "zu einem späteren Zeitpunkt" buchbar.

In der Mitteilung des Generalkonsulats heißt es: "Wir raten allen Rückkehrwilligen, die zur Verfügung stehenden kommerziellen Angebote zu nutzen. Ein Rückholprogramm der Bundesregierung, wie auch aus den Medien bekannt, ist für die Türkei daher nicht vorgesehen."

Der Mitteilung ist ein Merkblatt angehängt, das darüber informiert, wer einreisen kann: unter anderem deutsche Staatsangehörige, Ausländer mit deutschem Aufenthaltstitel, "Ausländer mit deutschem nationalem D-Visum zur Familienzusammenführung" oder auch Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstitel in einem anderen EU-Staat zur Weiterreise - auf dem Landweg aber nur in direkte Nachbarländer./rcf/DP/fba