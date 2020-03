Coronavirus - Steuerberater fühlen sich zu wenig eingebunden

Die Regierung will das Füllhorn der Staatshilfen ausschütten, um Unternehmen angesichts der Geschäftsschließungen wegen des Coronavirus am Leben zu halten. Die Steuerberater, die Unternehmen bei der Abwicklung beraten sollen, fühlen sich aber übergangen. "Wir sind ausgeschlossen von den Sozialpartner-Gesprächen und fühlen uns nicht genug informiert", sagt der Wiener Kammerpräsident Peter Bartos.

"Unser Berufsstand könnte sehr viel zur Entlastung von Einrichtungen wie dem AMS und der österreichischen Gesundheitskasse beitragen. Viele Einzelanfragen würden sich erübrigen, wenn Steuerberater klare Informationen hätten und diese an ihre Klienten weitergeben könnten", teilte auch Klaus Hübner, Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW), in einer Aussendung mit. Dazu müsste sein Berufsstand aber "von Beginn an bei der Vorbereitung der jeweiligen Maßnahmen mitwirken" statt im Nachhinein Informationen nachlaufen zu müssen.

Ideal wäre es, wenn die KSW bei den Gesprächen über Förderungen mit am Tisch sitzen könnte, um dann die Informationen rasch an die Mitglieder und die Kunden weitergeben zu können, sagt Bartos. Für Wien zeichne sich nun immerhin eine Vereinbarung mit dem Arbeitsmarktservice ab, dass zumindest bei Förderungen im AMS-Bereich die KWS eng eingebunden wird. Vorteilhaft wäre so eine Einbindung auch bei anderen Förderstellen - und in anderen Bundesländern, sagt Bartos, Landespräsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Wien.

