Coronavirus - Vidaflex plant Gemeinschaftsverfahren für Entschädigung

Die von der Gewerkschaft vida auf die Beine gestellte Gewerkschaftsinitiative vidaflex für Ein-Personen-Unternehmen und Neue Selbstständige will ein Gemeinschaftsverfahren für EPU und KMU anstrengen, die direkt von behördlicher Schließung betroffen sind. Vidaflex fordert für die Betroffenen einen 100-prozentigen Ersatz des Verdienstentgangs und die Übernahme von Personalkosten.

"Hunderttausende EPUs und KMUs wurden behördlich geschlossen und hätten nach dem Epidemiegesetz von 1950 Anspruch auf Entschädigung gehabt", heißt es heute (Samstag) in einer Mitteilung der Initiative. Dieser Anspruch sei von der Regierung durch das Covid-19-Maßnahmengesetz ausgehebelt worden. "Das ist nicht fair und dagegen müssen wir uns wehren", so Vidaflex-Vorstandsmitglied Patrice Fuchs laut Mitteilung. "Die vermeintlich großzügigen Hilfszahlungen aus dem Härtefallfonds der Regierung stellen keinen vergleichbaren Ersatz für Entschädigungsansprüche aus dem Epidemiegesetz dar."

Darüber hinaus müsse gesondert geprüft werden, ob EPU und KMU, die indirekt von behördlicher Schließung betroffen sind, ebenfalls anspruchsberechtigt sind. Beispielsweise dürfe man in manchen Regionen aufgrund von behördlichen Maßnahmen die Wohngemeinde nicht verlassen und daher nicht an den Arbeitsplatz. Außerdem würden viele EPU und KMU ihre Dienstleistungen an behördlich gesperrten Orten anbieten, etwa in der Film- und Eventbranche.

Vidaflex bietet daher allen EPU und KMU an, sich einem Gemeinschaftsverfahren in Form eines All-In-Pakets anzuschließen: Dieses beinhaltet das Antragsformschreiben und die begleitende Beratung bis hin zur anwaltlichen Vertretung durch alle Instanzen. Die rechtliche Vertretung wird von Vidaflex-Anwalt Wolfgang Schöberl übernommen. Auch Unternehmer, die bereits beim Härtefallfonds angesucht haben, können sich dem Gemeinschaftsverfahren anschließen.

