FleetCor Technologies Aktie
WKN DE: A407W7 / ISIN: US2199481068
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04.11.2026 22:40:18
Corpay Inc. Reveals Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Corpay Inc. (CPAY) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $378.422 million, or $5.66 per share. This compares with $277.941 million, or $3.91 per share, last year.
Excluding items, Corpay Inc. reported adjusted earnings of $500.704 million or $7.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.8% to $1.381 billion from $1.172 billion last year.
Corpay Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $378.422 Mln. vs. $277.941 Mln. last year. -EPS: $5.66 vs. $3.91 last year. -Revenue: $1.381 Bln vs. $1.172 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 27.90 To $ 28.10 Full year revenue guidance: $ 5.340 B To $ 5.360 B
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