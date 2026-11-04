Corpay Inc. Reveals Climb In Q3 Profit

(RTTNews) - Corpay Inc. (CPAY) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $378.422 million, or $5.66 per share. This compares with $277.941 million, or $3.91 per share, last year.

Excluding items, Corpay Inc. reported adjusted earnings of $500.704 million or $7.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.8% to $1.381 billion from $1.172 billion last year.

Corpay Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $378.422 Mln. vs. $277.941 Mln. last year. -EPS: $5.66 vs. $3.91 last year. -Revenue: $1.381 Bln vs. $1.172 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 27.90 To $ 28.10 Full year revenue guidance: $ 5.340 B To $ 5.360 B