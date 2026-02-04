FleetCor Technologies Aktie

FleetCor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407W7 / ISIN: US2199481068

04.02.2026 15:18:45

Corpay To Sell PayByPhone Business To Lightyear Capital For Undisclosed Sum,stock Down In Pre-Market

(RTTNews) - Corpay, Inc. (CPAY), Wednesday announced the decision to sell PayByPhone, a mobile parking payments business, to Lightyear Capital. The financial details of the deal have not been disclosed.

Notably, the transaction is not expected to have a material impact on Corpay's 2026 Cash EPS outlook.

Ron Clarke, Chairman and CEO of Corpay, commented, "The transaction is another step to simplify our portfolio, and speed our rotation to more corporate payments."

The transaction is expected to close in the second quarter of 2026.

In the pre-market hours, CPAY is trading at $282.46, down 3.34 percent on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu FleetCor Technologies Inc Registered Shs

Analysen zu FleetCor Technologies Inc Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

FleetCor Technologies Inc Registered Shs 284,00 0,71% FleetCor Technologies Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

