Corporacion America Airports: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Corporacion America Airports veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 534,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 476,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at