Corporacion America Airports hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Corporacion America Airports hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2879,67 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1806,79 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 922,36 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 700,49 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at