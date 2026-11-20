Corporacion America Airports hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Corporacion America Airports 615,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 527,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at