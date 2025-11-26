Corporacion America Airports stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Corporacion America Airports hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 527,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 461,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at