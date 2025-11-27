Corporacion America Airports zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corporacion America Airports hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1809,63 ARS gegenüber 338,73 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 701,59 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion America Airports 434,53 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at