Corporacion Financiera Colombiana: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Corporacion Financiera Colombiana hat am 21.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 352,40 COP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 189,88 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2 744,17 Milliarden COP, gegenüber 3 146,00 Milliarden COP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1290,01 COP gegenüber 542,37 COP je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10 990,96 Milliarden COP. Im Vorjahreszeitraum waren 11 107,11 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at