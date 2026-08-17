Corporacion Financiera Colombiana: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Corporacion Financiera Colombiana hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 254,74 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 174,51 COP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 819,69 Milliarden COP – ein Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corporacion Financiera Colombiana 2 620,00 Milliarden COP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at