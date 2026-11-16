Corporacion Financiera Colombiana: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Corporacion Financiera Colombiana hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 832,4 Millionen USD gegenüber 652,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at