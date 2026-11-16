Corporacion Financiera Colombiana legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Corporacion Financiera Colombiana hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 832,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 652,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at