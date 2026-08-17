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17.08.2026 06:31:29
Corporacion Financiera Colombiana SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Corporacion Financiera Colombiana SA äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 254,74 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion Financiera Colombiana SA 174,51 COP je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 819,69 Milliarden COP umgesetzt, gegenüber 2 620,00 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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