24.03.2026 06:31:29

Corporacion Financiera Colombiana SA legte Quartalsergebnis vor

Corporacion Financiera Colombiana SA hat am 21.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 352,40 COP präsentiert. Im Vorjahr hatten 189,88 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,77 Prozent auf 2 744,17 Milliarden COP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3 146,00 Milliarden COP gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1290,01 COP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Corporacion Financiera Colombiana SA ein Gewinn pro Aktie von 542,37 COP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,05 Prozent zurück. Hier wurden 10 990,96 Milliarden COP gegenüber 11 107,11 Milliarden COP im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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