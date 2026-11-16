Corporacion Financiera Colombiana SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Corporacion Financiera Colombiana SA lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 113,70 COP. Im letzten Jahr hatte Corporacion Financiera Colombiana SA einen Gewinn von 50,43 COP je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 661,49 Milliarden COP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 614,64 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at