Corporacion Financiera Colombiana vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Corporacion Financiera Colombiana hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 113,70 COP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corporacion Financiera Colombiana 50,43 COP je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 2 661,49 Milliarden COP gegenüber 2 614,64 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at