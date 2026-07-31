Corporacion Moctezuma SAB de CV stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Corporacion Moctezuma SAB de CV hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 2,10 MXN gegenüber 1,70 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,01 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 5,02 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at