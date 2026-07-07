Matador Secondary Private Equity Aktie

Matador Secondary Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q3W8 / ISIN: CH0042797206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 07:00:03

Corporate News Matador Secondary Private Equity AG - Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Planzahlen
Corporate News Matador Secondary Private Equity AG - Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

07.07.2026 / 07:00 CET/CEST

 Corporate News Matador Secondary Private Equity AG

 

Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

 

Sarnen, 7. Juli 2026 - Die Matador Secondary Private Equity AG gibt erstmals ihre mittelfristigen Ambitionen bekannt. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 strebt das Management eine ungefähre Verdopplung der Werte aus dem Geschäftsjahr 2025 an:

  • Private-Equity-Portfoliowert:  125 bis 150 Millionen CHF
  • NAV (Eigenkapital):   85 bis 110 Millionen CHF

 

Diese organische Entwicklung stützt sich auf die historischen Private Equity Portfoliorenditen von Matador (10 % bis 16 %) sowie die aktuelle Portfoliostruktur. Flankiert wird das Wachstum durch das Heben stiller Reserven in der Bilanz. Alle Investitionen folgen dabei weiterhin dem kompromisslosen Grundsatz „Quality First“.

Dr. Florian Dillinger, Vorsitzender des Verwaltungsrats: „Nach dem jüngsten Börsengang an der SIX Swiss Exchange wollen wir Investoren unser Wertschöpfungspotenzial noch transparenter machen. Wir blicken auf Basis unserer aktuellen Entwicklungen im Portfolio äußerst zuversichtlich in die Zukunft.“

 

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.

 

Kontakt

Matador Secondary Private Equity AG

Grundacher 5, CH-6060 Sarnen

Tel: +41 41 662 1062

Email: ir@matador.ch

www.matador.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Corporate News Matador Secondary Private Equity AG - Erstmals mittelfristige Ambition definiert: Matador Secondary Private Equity AG plant organische Verdopplung bis 2030

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5
6060 Sarnen
Schweiz
Telefon: 0041 (41) 662 10 62
Fax: 0041 (41) 661 08 62
E-Mail: office@matador.ch
Internet: www.matador.ch
ISIN: CH0042797206
Valorennummer: A0Q3W8
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange
EQS News ID: 2361130

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2361130  07.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Matador Secondary Private Equity AG

mehr Nachrichten