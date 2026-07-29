Corporate Office Properties Trus stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Corporate Office Properties Trus präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,94 Prozent auf 197,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at