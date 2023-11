Corporate Social Responsibility webinar

Bachem is not only a leading manufacturer of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) for the Health Care Industry. We also take responsibility towards the environment and the society. Please join our webinar ” Bachem Corporate Social Responsibility ” to learn more about this, our sustainability performance and our way forward!We are happy to annouce that the webinar will be given by two real experts in this field, Simon Fössmeier, Senior Equity Analyst at Vontobel’s Swiss Equity Research and Franz Saladin, Bachem’s CSR Compliance Manager. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bachem Holding AG Zum vollständigen Artikel