Corporativo Fragua SAB de CV (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Corporativo Fragua SAB de CV (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10,40 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corporativo Fragua SAB de CV (B) 10,95 MXN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 32,91 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,64 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at