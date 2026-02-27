|
27.02.2026 06:31:29
Corpovael: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Corpovael hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 MXN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 48,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,09 Milliarden MXN, während im Vorjahr 4,49 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.
