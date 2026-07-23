Corpovael hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Corpovael hat am 21.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 MXN. Im Vorjahresviertel hatte Corpovael 0,380 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Corpovael 1,39 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at