Corsair Gaming gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Corsair Gaming präsentierte in der am 10.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurden 0,200 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corsair Gaming 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corsair Gaming in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 398,7 Millionen USD im Vergleich zu 510,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Corsair Gaming hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,45 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 27,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD und einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at