05.02.2026 06:31:28
Corteva stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Corteva hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,71 Prozent auf 3,91 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Corteva 3,98 Milliarden USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corteva 1,30 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 17,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
