Corteva stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Corteva präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corteva 0,950 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corteva im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,91 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at