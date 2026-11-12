Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
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12.11.2026 18:30:20
Corteva Stock Falls 20% On Weak Q3 Report, Trimmed 2026 Outlook
(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA) fell 19.77 percent, losing $2.40 to $9.74 on Thursday after reporting weaker third-quarter results and lowering its full-year outlook. Net loss widened to $570 million, or $0.85 per share, from $320 million, or $0.47 per share, a year earlier. Net sales declined 6 percent to $2.46 billion from $2.62 billion. Adjusted pro forma earnings per share fell to $0.06 from $0.14.
The stock opened at $10.51 and traded between $9.14 and $10.69, compared with the previous close of $12.14 on the New York Stock Exchange. Volume reached 26.01 million shares, below the average of 31.25 million.
Corteva now expects 2026 adjusted pro forma EBITDA of $1.1 billion to $1.125 billion and earnings per share of $0.76 to $0.80. The company cited deteriorating conditions in Brazil, where organic sales plunged 31 percent. Its 52-week range is $9.14 to $14.62.
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