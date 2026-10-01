Corteva Aktie

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WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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01.10.2026 18:21:57

Corteva Stock Falls 84% After Crop Protection And Seed Business Separation

(RTTNews) - Corteva, Inc. (CTVA) is down 84.29 percent, losing $65.45 to $12.20on Thursday. The move comes as the company advances its planned separation into two independent, publicly traded companies, with its crop protection business remaining with Corteva and its seed business to be owned and operated by wholly owned subsidiary Vylor.

Corteva is currently trading at $12.20, down from the previous close of $77.65 after opening at $14.44 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $12.06 and $14.44 during the session, with trading volume at 29.01 million shares versus average volume of 4.45 million.

Vylor received final results from exchange offers covering three series of EIDP senior notes, with holders tendering $434.84 million, or 86.97 percent, of the $500 million 2.300 percent notes due 2030; $476.21 million, or 95.24 percent, of the $500 million 5.125 percent notes due 2032; and $527.58 million, or 87.93 percent, of the $600 million 4.800 percent notes due 2033. Settlement is expected to occur substantially simultaneously with the separation, which Corteva said is expected on or about October 1, 2026.

Shares have traded between $12.06 and $90.97 over the past 52 weeks.

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Corteva Inc Registered Shs When Issued 11,12 1,28% Corteva Inc Registered Shs When Issued

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