Corticeira Amorim SGPS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Corticeira Amorim SGPS lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,12 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Corticeira Amorim SGPS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 211,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 229,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at