Corticeira Amorim SGPS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Corticeira Amorim SGPS gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Corticeira Amorim SGPS mit einem Umsatz von insgesamt 234,8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at